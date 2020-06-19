МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу более чем на 1% на возвращении оптимизма по поводу развития экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 1,35%, до 26247 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,04%, до 10086,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,26%, до 3136,62 пункта.

Трейдеры сохраняют оптимизм относительно развития экономики страны. На этой неделе Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о дополнительных мерах поддержки экономики. А глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что полного восстановления экономики США не произойдет, пока не будет уверенности в том, что эпидемия коронавируса взята под контроль. Трейдеры также ожидают выступления Пауэлла, посвященного вопросу создания устойчивого рынка рабочей силы во время пандемии коронавируса. Выступление пройдет позднее в ходе торгов.

Вместе с этим, инвесторы оценивают неоднозначные макроэкономические стаданные из США. Так, розничные продажи в стране в мае подскочили на 17,7% к апрелю, оказавшись лучше прогнозов аналитиков. При этом промпроизводство в стране в мае выросло всего на 1,4%, хотя аналитики ждали роста на 2,9%. Число новостроек в том же месяце выросло, но также хуже прогноза, всего на 4,3%. И наконец, число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю снизилось уже 11 раз подряд, но хуже прогноза — на 58 тысяч, вместо ожидаемых 242 тысяч.