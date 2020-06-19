МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет по основным индексам на улучшении внешнего фона и оптимизме инвесторов после снижения ставки Банком России на 1 процентный пункт — до 4,5%, следует из данных торгов Московской биржи.

Ранее в пятницу регулятор снизил ставку сразу на 1 процентный пункт впервые с 2015 года — до 4,5%, обновив ее исторический минимум.

Индекс Мосбиржи к 16.02 мск рос на 1,33%, до 2760,59 пункта, индекс РТС — на 1,85%, до 1253,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 50 копеек — до 69,36 рубля, курс евро снижался на 32 копейки, до 77,98 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,98% — до 42,33 доллара за баррель.

"Российский рынок с позитивом отреагировал на уменьшение ставки ЦБ сразу на 1%. Фондовые индексы усилили рост, прибавив в первые минуты после публикации до 15 пунктов и впоследствии удержались рядом с дневными пиками… Игроки закладывали по меньшей мере 0,75 пункта, но увидели более решительные действия со стороны ЦБ, что и привело к росту спроса на рубль и отечественные активы", — отмечает Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс".

"Отечественный рынок взял курс на рост с первых минут торгов. Ориентиром служил внешний фон и нефть, которая поднялась выше 42 долларов за баррель Brent. Уже днём данная тенденция была подкреплена снижением ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов до 4,5%. Соответственно, становится актуальной переоценка риска и доходности рынка акций", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Яндекса" растут пятый день подряд и обновили исторический максимум, подскочив до 3176,2 рубля. Опрошенные РИА Новости эксперты связывают это с активностью компании в сфере слияний и поглощений и возможным последующим IPO в сфере такси.

Депозитарные расписки Qiwi растут на 1,67%, продолжая отыгрывать новости о продаже проекта "Совесть" Совкомбанку.

Также в лидерах роста — акции "Детского мира" (3,43%), ЛСР (3,06%), "Алросы" (2,81%), "Татнефти" (2,62%), обыкновенные акции Сбербанка (2,46%), а также обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (2,38%), акции ОГК-2 (2,15%), "Лукойла" (2,14%), "Магнита" (2,12%) и акции "Мосэнерго" (2,11%).

Среди лидеров снижения — акции "Юнипро" (-2,14%), ИСКЧ (-1,19%), ФСК "ЕЭС" (-1,14%) и акции "ВСМПО-Ависма" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ

"Российские индексы завершат неделю приростом. Этому способствует как снижение ставки ЦБ РФ, что повышает привлекательность доходности рынка, так и прирост цены на нефть", — считает Кочетков из "Открытие Брокер".

"В случае сохранения оптимизма на биржах США и нефтяных площадках до конца дня российские индексы могут получить дополнительный импульс к росту, который, однако, не поменяет нейтральной краткосрочной картины", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".