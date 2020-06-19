МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 22 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь) -62  
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (май) 4,33 млн 4,38 млн
17:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (май) -17,8% -18,9%

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТГК-1- ГОСА (реестр закрыт 28.05.2020, в заочной форме) 0,000644605 — див-д 2018 0,001036523 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 07.07.2020) — див-д 2019
  RUB М.Видео — ГОСА (реестр закрыт 28.05.2020, в заочной форме) 0 — див-д 2018 33,37 (9м2019) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2019
  RUB Полюс — ВОСА (реестр закрыт 29.05.2020, в заочной форме, вопрос увеличения УК путём допэмиссии по закрытой подписке)    
  RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (17.07.2020, в заочной форме) 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) + 0,5 (фин) — див-д 2018 1,35 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 28.07.2020) — див-д 2019
  RUB Юнипро — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2019 (ГОСА — 10.06.2020) 0,1110252759795 (9м2018) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2018 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019

 

 

 