МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в пятницу вечером, рынки оценивают перспективы создания Фонда восстановления Евросоюза, продолжая следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.29 мск курс евро к доллару рос до 1,1223 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1202 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 106,89 иены со 106,96 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 97,32 пункта.

Главной темой прошедшего ранее в пятницу видео-саммита было создание спецфонда для восстановления экономики Евросоюза от кризиса, а также связанного с ним многолетнего финансового плана ЕС на 2021-2027 годы. Исходя из заявлений главы Евросовета Шарля Мишеля, эти вопросы будут рассматриваться на июльском саммите государств Евросоюза.

"Надежды на прорыв вокруг фонда восстановления в последнее время не оправдались, и сигналы, напротив, указывают на то, что соглашение может быть достигнуто не раньше… июльского саммита", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Deutsche Bank.

Рынки продолжают следить и за ситуацией вокруг коронавируса. В нескольких штатах США зафиксировали рекордное число новых случаев заражения, при этом ситуация вокруг нового очага инфекции в Пекине, как сообщается, взята под контроль. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.