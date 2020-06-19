МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в последний рабочий день недели на дорожающей нефти и укреплении рубля, отойдя от максимумов дня, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1,26%, до 2758,67 пункта, индекс РТС — на 1,54%, до 1249,67 пункта. В ходе торгов пятницы рублевый индекс Мосбиржи максимально поднимался до 2769,86 пункта, долларовый РТС — до 1259,86 пункта.

Рынок акций РФ за неделю подрос на фоне нефти Brent, закрепившейся выше 40 долларов за баррель: индекс Мосбиржи — на 0,54%, РТС — на 0,93%

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 40 копеек — до 69,46 рубля, курс евро — на 61 копейку, до 77,69 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,85% — до 42,28 доллара за баррель.