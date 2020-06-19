МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в последний рабочий день недели на дорожающей нефти и укреплении рубля, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи закрытию торгов вырос на 1,26%, до 2758,67 пункта, индекс РТС — на 1,54%, до 1249,67 пункта.

Благодаря этому и по итогам недели рынок акций РФ подрос, на фоне нефти Brent, закрепившейся выше 40 долларов за баррель, по индексу Мосбиржи на 0,54%, РТС – на 0,93%

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.32 мск снижается на 24 копейки, до 69,62 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 77,94 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет в то же время на 0,3%, до 41,6 доллара за баррель. Но ранее в ходе торгов стоимость фьючерса подскакивала до 42,9 доллара за баррель.

Не мог не повлиять на ход торгов сегодня и Банк России. Ранее в пятницу регулятор снизил свою ключевую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт, впервые с 2015 года, до 4,5%, обновив также и ее исторический минимум. Это поддержало отечественный рынок акций. А в ходе конференции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной рынок акций РФ обновил максимумы дня: рублевый индекс Мосбиржи максимально поднимался до 2769,86 пункта, долларовый РТС – до 1259,86 пункта.

"Российский рынок акций завершил неделю в "зеленой"̆ зоне на фоне роста цен на нефть и улучшившихся внешних настроений. Власти Пекина заверили, что взяли под контроль ситуацию с повторной вспышкой коронавируса, кроме того, на рынки поступила информация о том, что Китай намерен интенсифицировать закупки сельскохозяйственных товаров из США для выполнения первого части торговой сделки", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки Qiwi выросли в цене на 9,58%, продолжая отыгрывать новости о продаже проекта "Совесть" Совкомбанку.

Акции "Яндекса" растут в цене пятый день подряд и обновили исторический максимум, подскочив до 3176,2 рубля. Опрошенные РИА Новости эксперты связывают это с активностью компании в сфере слияний и поглощений и возможным последующим IPO в сфере таксомоторных перевозок. К закрытию торгов акции "Яндекса" подорожали на 1,51%, до 3155 рубля.

Также в лидерах роста сегодня оказались акции ЛСР (+6,52%), префы "Ленэнерго" (+6,14%), префы "Мечела" (+4,76%), акции ОГК-2 (+4,44%), "Мосэнерго" (+4,36%), а также акции "Детского мира" (+4,27%), "Магнита" (+4,19%) и компании "Энел Россия" (+2,84%) и обыкновенные акции "Ростелекома" (+2,72%).

Среди лидеров снижения по итогам пятницы — бумаги "Башнефти" (префы подешевели на 1,64%, обыкновенные акции – на 5,06%), акции "М.Видео" (-4,32%), ФСК ЕЭС (-2,78%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,39%), акции АФК "Система" (-2,02%) и ИСКЧ (-1,8%).

ПРОГНОЗЫ

"Банк России сегодня сократил ключевую ставку сразу на 100 б.п., до 4,5%. Цикл снижения ставок является фундаментально позитивным явлением для национального рынка акций, однако положительный эффект будет размазан по времени", — оценивает Бахтин.

Что же касается понедельника, то, по его мнению, 22 июня индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2720-2770 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но техническая краткосрочная картина при этом осталась нейтральной, в свою очередь считает Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

"Индикаторы продолжают консолидацию в диапазонах 2700-2800 и 1200-1270 пунктов соответственно. На следующей неделе среднесрочную поддержку индексам будут оказывать уровни 2690 и 1195 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2700-2790 пунктов", — указывает она.