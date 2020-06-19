МОСКВА, 19 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские сотовые операторы зафиксировали рост интереса к мессенджеру Telegram после заявления Роскомнадзора о его разблокировке, сообщили опрошенные РИА Новости представители операторов.

Роскомнадзор в четверг сообщил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму". Ряд экспертов заявляли ранее РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти.

"Мы зафиксировали всплеск интереса к мессенджеру Telegram с момента заявления о его разблокировке. По данным "Билайн.Аналитика" (в основе расчетов — обработка обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами оператора, давшими согласие на обработку этих данных — ред.), пик интереса к Telegram у пользователей в Москве пришелся на первые часы после того, как об этом объявил Роскомнадзор (18 июня 15.00 мск). В этот же день после 22.00 мск активность пользователей Telegram в столице несколько снизилась, однако в целом сохранялась на уровне выше среднего в ночь с 18 на 19 июня", — сообщили в пресс-службе "Вымпелкома" (Торговая марка "Билайн").

Согласно данным оператора, среди пользователей Telegram в Москве больше мужчин, чем женщин (54,8% против 45,2%). При этом мужчины в столице используют этот мессенджер активнее женщин: средний трафик на одного абонента мужского пола на 84,5% больше, чем на одного абонента женского пола. Возраст каждого четвертого пользователя Telegram в Москве — 25 лет и менее, в целом основная часть пользователей мессенджера в столице моложе 40 лет (около 80%).

Трафик пользователей Yota в Telegram 19 июня вырос на 33% по сравнению с предыдущим днем. Также Telegram вышел на второе место в топ-5 мессенджеров с долей аудитории в 20,6%. Первое место по-прежнему занимает WhatsApp, доля пользователей которого составляет 48,8%.

В свою очередь, у МТС есть тарифы и опции, на которых трафик на мессенджеры и социальные сети не тарифицируется. "Мы рассматриваем возможность в ближайшее время добавить в них Telegram", — пояснили в пресс-службе. "Мегафон" также рассматривает такую возможность. В пресс-службе Tele2 пока воздержались от комментариев.