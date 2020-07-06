ВАШИНГТОН, 6 июл /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в понедельник закрылись ростом на 1,7-2,2%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил максимум, следует из данных торгов.

На момент закрытия (23.00 мск), индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,78%, до 26286,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,59%, до 3179,67 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 2,21%, до рекордных 10433,65 пункта.