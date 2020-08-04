МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,62%, до 4,85 доллара, "Новатэка" — на 0,07%, до 144,4 доллара, "Лукойла" — снизилась на 0,61%, до 68,24 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,6%, до 4,94 доллара, "Газпром нефти" — на 0,92%, до 21,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,21%, до 27,61 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 0,88%, до 12,61 доллара, НЛМК — на 1,92%, до 20,22 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,48%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,2%, до 12,33 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", осталась на уровне предыдущего закрытия в 25,6 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 1,48%, до 5,49 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 1%, до 15,08 доллара. Цена расписок "Ленты" уменьшилась на 1,18%, до 2,92 доллара.