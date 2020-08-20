МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают заметное снижение в четверг, ситуация с пандемией, а также неопределенность вокруг восстановления экономики США ослабляют склонность трейдеров к риску, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшался на 1,08% — до 3371,48 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,07%, до 2229,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — сокращался на 2,05%, до 24662,71 пункта, южнокорейский KOSPI — на 3,05%, до 288,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,77%, до 6120,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,01%, до 22876,51 пункта.

Пандемия коронавируса продолжает оставаться одним из основных рисков на рынках. Больше всего вызывает опасения ситуация в США и Бразилии, а также в Индии. В Штатах число зараженных превысило 5,5 миллиона, в Бразилии — 3,4 миллиона, в Индии — 2,8 миллиона. Всего в мире насчитывается около 22 миллионов случаев заражения COVID-19.

В целом рынки региона поддержали динамику индексов США, которые по итогам торгов среды показали снижение в пределах 0,6%.

Протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США указал на сохранение неопределенности вокруг пандемии, что способствовало снижению бирж. При этом аналитики считают, что документ поддержал коррекцию рынков после рекордного роста во вторник.

"Из-за высоких цен он (протокол — ред.), вероятно, также стал предлогом для некоторой фиксации прибыли", — прокомментировал рыночный стратег IG Цзиньгуй Пань (Jingyi Pan), чьи слова приводит агентство Ассошиэйтед Пресс. Во вторник американские индексы S&P 500 и NASDAQ обновили исторические рекорды, отыграв падение, связанное с пандемией.