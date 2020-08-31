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МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Совет директоров "Уралкалия", одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям, говорится в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Уралкалий" в рамках вопроса о распределении прибыли по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям "Уралкалия" за 2019 год не выплачивать", — говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 30 сентября в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, закрывается 6 сентября.

"Уралкалий" не выплачивал дивиденды по обыкновенным акциям с 2014 года. По итогам 2017 и 2018 годов производитель удобрений выплачивал дивиденды только по привилегированным акциям — в размере 10 копеек на бумагу (3 миллиона рублей). Целью этих выплат было поддержание соотношения голосующих и неголосующих акций.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 46,37% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 53,63%.