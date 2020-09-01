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МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Крупнейшие российские сотовые ритейлеры открыли предзаказ на новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2, который продлится до 17 сентября, об этом РИА Новости сообщили представители ритейлеров.

Южнокорейская компания Samsung ранее во вторник представила новый смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2. Сразу после мировой премьеры новинки крупнейшие российские ритейлеры открыли предзаказ на нее. В России эти смартфоны поступят в продажу 18 сентября, и стоимость Galaxy Z Fold2 здесь составит 179 990 рублей.

"Запуск предзаказов на Samsung Galaxy Z Fold 2 открылся в нашей сети сразу после официальной презентации, а старт продаж запланирован на 18 сентября. Уже на этапе предзаказов покупатели могут приобрести новинку в чёрном и бронзовом цветовых решениях с помощью рассрочки и trade-in. Galaxy Z Fold 2 является инновационной премиальной моделью, которая обязательно найдёт своих покупателей", — отметил вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

"Предзаказ на новый Samsung Galaxy Z Fold2 открылся в интернет-магазине "Билайн" 1 сентября в 17.30 по московскому времени. В продажу новинка поступит 18 сентября в 00.00. Покупателям Samsung Galaxy Z Fold2 также доступны премиум-сервисы: Samsung Care+ на один год, индивидуальная поддержка Galaxy Z Fold2 Concierge и обслуживание мобильного сервисного центра", — прокомментировали в пресс-службе "Билайна".

"Мегафон" также начал сбор предзаказов на новую модель в интернет-магазине. По мнению гендиректора компании "Мегафон Ритейл" Андрея Левыкина, смартфоны с гибким дисплеем — пока нишевый продукт. Когда технология производства таких устройств станет массовой и производители смогут предложить более демократичную цену, поклонников у них будет больше, уверен Левыкин.

"Новые устройства складного формата на текущий момент относятся к премиальному ценовому сегменту. Однако с развитием технологий, по мере появления более доступных моделей такие гаджеты могут стать популярными. Например, смартфон-раскладушка Galaxy Z Flip летом 2020 года опережал по продажам ряд топовых моделей от Oppo и Vivo", — добавили в МТС.

"М.Видео" традиционно поддерживает все ключевые старты на телеком-рынке. Сразу после трансляции на сайте ритейлера открылся предзаказ на Samsung Galaxy Z Fold2. Модель доступна в обоих цветах — чёрный и бронза. "Предзаказ можно сделать в рассрочку на 24 месяца. Предзаказ продлится до 17 сентября", — рассказали в пресс-службе.

В компании ожидают более высокий спрос в этом году. В первую очередь, это объясняется тем, что старт Fold в 2019 году был, по сути, экспериментальным как для производителя, покупатели присматривались. В этом году новинка уже не выглядит такой необычной и может приобрести больше поклонников, считают в компании.

"Тем не менее, нужно учитывать тот факт, что Z Fold2, представленный в премиальном ценовом сегменте, так или иначе остается нишевым устройством. В перспективе, если технология станет более доступной, форм-фактор гибкого смартфона может стать привычным и массовым. Samsung уже двигается в этом направлении — ранее производитель расширил линейку за счёт ещё одного гибкого смартфона Z Flip в более доступном ценовом сегменте", — заключили в "М.Видео".