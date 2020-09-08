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ВАШИНГТОН, 8 сен /ПРАЙМ/. Биржи США продолжили падение, индекс технологических компаний NASDAQ просел еще более чем на 4%, свидетельствуют данные торгов.

На 23.00 мск на закрытии нью-йоркской фондовой биржи NASDAQ падает на 4,11%, до 10847,69 пункта, потеряв примерно 10% стоимости за три последних дня торгов.

Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,78%, до 3331,86 пункта, тогда как промышленный Dow Jones упал на 2,25%, до 27500,69 пункта.

Падение котировок технологических компаний шло на широком фронте. Так, акции Apple упали на 6,73% до 112,82 доллара. Microsoft просела на 5,41% до 202,66 доллара. Акции Facebook упали на 4,09% до 271,16 доллара, тогда как владелец Google корпорация Alphabet получила снижение котировок на 3,64% до 1523,60 доллара.

Биржи на прошлой неделе "отскочили" от рекордных значений, достигнутых на поддержке ФРС, несмотря на развитие эпидемии коронавируса и продолжающиеся экономические трудности в США.