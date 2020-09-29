МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Цена на медь опускается во вторник, в то время как рынки ожидают предвыборных дебатов в США, а также готовятся к длинным выходным в Китае в начале октября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.59 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex опускается на 0,5%, до 2,9863 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов понедельника на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,41%, до 6572 долларов, алюминия — на 1,52%, до 1775 доллара, цинка — на 2,66%, до 2432 долларов.

Позднее во вторник в США состоятся первые дебаты, на них сойдутся президент-республиканец Дональд Трамп и его соперник-демократ Джо Байден. Итоги дебатов могут отразиться на стоимости доллара, к которому чувствительны сырьевые товары, в том числе и медь.

Кроме того, спрос на медь может снизиться в связи с недельными каникулам в Китае, крупнейшем потребителе промышленных металлов, которые начнутся в четверг, 1 октября.