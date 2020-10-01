ТОКИО, 1 окт /ПРАЙМ/. Сбой системы произошел на Токийской бирже, торги остановлены, сообщило агентство Киодо в четверг.

Из-за сбоя системы Токийской биржи остановлены торги акциями крупнейших японских компаний. Индекс Nikkei, который отражает котировки акций 225 ведущих компаний Японии, как и индекс Topix, показывающий курсы ценных бумаг компаний престижной первой секции, не могут корректно отражать цены на акции, сообщило агентство.

Пока прогнозов по возможным срокам восстановления системы нет.