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МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз до стабильного с позитивного по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Уралкалия" на уровне "ВВ-", говорится в релизе агентства.

"Пересмотр прогноза отражает более слабые показатели кредитоспособности (компании — ред.) и переоценку финансовой политики группы", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch ожидает, что соотношение чистого левериджа к средствам от операционной деятельности (FFO) увеличится примерно в 4 раза в течение следующих четырех лет по сравнению с прошлыми ожиданиями агентства об увеличении левериджа в 3,5 раза.

При этом подтверждение рейтинга отражает сильный бизнес-профиль "Уралкалия", а также мировое лидерство в сфере производства калия.

Производственные активы "Уралкалия" включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Согласно списку аффилированных лиц "Уралкалия" на 30 июня, "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет 46,37% в уставном капитале "Уралкалия", компания Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка — 53,63%.