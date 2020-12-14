МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) 47,8  
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь) 1,8% 2,6%
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) 6,9% 7,0%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (ноябрь) 1,8%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,3% 5,2%
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь) 1,3% 2,3%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь) -29,8 тыс 50 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь) -164 тыс -250 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (октябрь) 4,8% 5,1%
10:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0% 0,2%
10:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,1% -0,1%
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) 5,2%  
16:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь) 214,9 тыс 214,8 тыс
16:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,2%
16:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь) -0,1% 0,3%
16:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь) 6,3 6,8
16:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь) 1,5% 0,6%
17:05 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна    
17:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 1,1% 0,3%
17:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь) -5,34%  
22:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB событий не запланировано    