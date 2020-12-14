МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минцифры РФ подготовило законопроект, позволяющий АО "Почта России" выпускать бессрочные облигации, он размещен на портале проектов нормативных актов. "Почта России" хочет стать монополистом в доставке пенсий

Законопроектом предлагаются изменения в закон "Об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России"…", предусматривающие, что на компанию не распространяются ограничения на выпуск бессрочных облигаций, установленные законом "О рынке ценных бумаг".

Как говорится в пояснительной записке к проекту, в соответствии с поручением президента РФ правительству совместно с "Почтой России" необходимо принять меры (в частности, за счет выпуска облигаций без срока погашения), направленные на обеспечение выполнения компанией инвестиционной программы, предусматривающей, в том числе, пополнение парка авиационной техники.

В то же время, препятствием к выпуску "Почтой России" бессрочных облигаций являются ограничения, установленные законом "О рынке ценных бумаг", по которым эмитентом таких облигаций может являться общество, которое осуществляет свою деятельность не менее 5 лет. Это ограничение было установлено с учетом повышенного риска неисполнения эмитентом обязательств по бессрочным облигациям.

При этом АО "Почта России" (стала АО 1 октября 2019 года – ред.) является правопреемником ФГУП "Почта России" и, согласно ГК РФ, при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, говорится в пояснительной записке. "Почта России" привлечет кредитов на 7,5 миллиарда рублей

В ней отмечается, что также по закону "О рынке ценных бумаг" в отношении эмитента бессрочных облигаций действует ограничение в части отсутствия у него существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям в течение пяти лет, предшествующих эмиссии облигаций без срока погашения. При этом, указывается в записке, у ФГУП "Почта России" не было существенных нарушений условий исполнения обязательств по облигациям.

"Таким образом, во исполнение поручений президента РФ и в связи с отсутствием риска неисполнения обществом обязательств по бессрочным облигациям предлагается установить, что к обществу не применяются требования, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 27.5-7 федерального закона ‎от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", — говорится в пояснительной записке.