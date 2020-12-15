События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 декабря
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 15 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (ноябрь)
|1,8%
|2,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г)
|6,9%
|7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (ноябрь)
|1,8%
|2,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,3%
|5,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|10:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь)
|1,3%
|2,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь)
|-29,8 тыс
|50 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь)
|-164 тыс
|-250 тыс
|10:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (октябрь)
|4,8%
|5,1%
|10:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,2%
|10:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,2%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|-0,1%
|16:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (ноябрь)
|214,9 тыс
|215 тыс
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (ноябрь)
|-0,1%
|0,3%
|16:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (декабрь)
|6,3
|6,9
|16:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (октябрь)
|1,5%
|0,6%
|17:05
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, главного экономиста Филиппа Лейна
|17:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|1,1%
|0,3%
|17:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (ноябрь)
|-5,34%
|22:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|событий не запланировано
https://1prime.ru/Financial_market/20201215/832583314.html