МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника корректируется вверх после ощутимого падения накануне.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 35 копеек, до 73,52 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 89,35 рубля. Рубль ушел в ощутимый минус вслед за нефтью

Стоимость нефти снижается при этом на 0,4% по марке Brent, до 50,1 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 93 копейки, до 73,87 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 89,69 рубля, также следует из данных Московской биржи.