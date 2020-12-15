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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201215/832583745.html
Рубль в начале дня корректируется вверх после сильного падения накануне
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. Рубль в начале торгов вторника корректируется вверх после ощутимого падения накануне. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 35 копеек, до 73,52 рубля, курс... ПРАЙМ, 15.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника корректируется вверх после ощутимого падения накануне.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 35 копеек, до 73,52 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 89,35 рубля.
Стоимость нефти снижается при этом на 0,4% по марке Brent, до 50,1 доллара за баррель.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 93 копейки, до 73,87 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 89,69 рубля, также следует из данных Московской биржи.