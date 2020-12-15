МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника прибавляет по индексу Мосбиржи, после снижения в самые первые минуты, следует из данных биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на 0,22%, до уровня 3262,11 пункта, долларовый индекс РТС прибавляет 0,02%, достигая 1398,46 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Московская биржа может допустить к торгам акции 60 иностранных компаний

Доллар теряет 40 копеек, опускаясь до 73,47 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,3% по марке Brent, до 50,16 доллара за баррель.