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https://1prime.ru/Financial_market/20201215/832583810.html
Российский рынок акций перешёл к росту
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника прибавляет по индексу Мосбиржи, после снижения в самые первые минуты, следует из данных биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 15.12.2020
ртс, акции, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника прибавляет по индексу Мосбиржи, после снижения в самые первые минуты, следует из данных биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.15 мск повышается на 0,22%, до уровня 3262,11 пункта, долларовый индекс РТС прибавляет 0,02%, достигая 1398,46 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар теряет 40 копеек, опускаясь до 73,47 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,3% по марке Brent, до 50,16 доллара за баррель.