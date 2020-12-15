МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет по индексу Мосбиржи на улучшении внешнего фона, при этом на индекс РТС давит ослабевший в понедельник рубль в паре с долларом, следует из динамики торгов.

При этом в начале торгового дня индекс Мосбиржи установил исторический максимум на уровне 3314,2 пункта.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.58 мск рос на 0,16% — до 3259,9 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,52%, до 1390,81 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" вторника снижался на 4 копейки, до 73,83 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 89,83 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,28%, до 50,43 доллара за баррель. Российский рынок акций закрылся коррекционным снижением

К середине торгового дня российские фондовые индексы, после некоторой слабости в начале сессии, находились в умеренном плюсе, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Биржевые "быки" перехватили инициативу… С появлением сразу нескольких работающих вакцин против коронавируса COVID-19 инвесторы увидели "свет в конце туннеля". Экономисты Goldman Sachs считают, что в апреле 50% населения США, вероятно, уже будет вакцинировано. Для золота и золотодобывающих акций это не очень хорошая новость, но для акций нефтяной индустрии новость хорошая", — отмечает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции Института стволовых клеток человека (12,67%), "Сафмар финансовые инвестиции" (5,56%), депозитарные расписки "Ленты" (3,49%), Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк (3,26%), акции Petropavlovsk (3,24%), а также акции "Полюса" (+3,18%), депозитарные расписки "Русагро" (2,22%), обыкновенные акции "Селигдара" (1,93%), ВСМПО-Ависма" (1,71%), и акции ММК (1,66%).

"Расписки "Ленты" во вторник продолжали уверенный рост и достигли максимума с сентября 2018 года — 254,9 рубля. Судя по всему, интерес к ритейлеру обеспечивается ожиданиями увеличения покупок перед новогодними праздниками, а также возможной защитной ролью бумаги в случае коррекционного снижения всего рынка", — считает Кожухова из "Велес Капитала". Рост спроса на жилье подтолкнет вверх акции девелоперов в 2021 году

С технической точки зрения котировки "Ленты" подошли к важному долгосрочному сопротивлению 255 рублей, покупки до закрепления выше которого представляются весьма рискованными, обращает внимание аналитик.

"Объемы торгов по бумагам на данный момент не столь высоки, что может затруднить преодоление важной отметки. Тем не менее, если сделать это покупателям все же удастся, "Лента" в ближайшие недели может продолжить постепенный рост вплоть до достижения 300 рублей", — добавляет она.

В лидерах падения — акции банка "Санкт-Петербург" (-2,55%), "Аэрофлота" (-1,38%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,14%), акции "Норникеля" (-1,07%) и акции "Русгидро" (-1,02%). Рынок акций РФ и рубль останутся под давлением на следующей неделе

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Настроения могут вновь ухудшиться, если негативные сигналы поступят с нефтяных или американских площадок, считает Кожухова из "Велес Капитала". Идти выше рисковым активам становится все сложнее, отмечает она.

"Ближайшие сопротивления у российских фондовых индикаторов находятся на достигнутых вчера многомесячных вершинах: на исторической 3314 пунктов индекса Мосбиржи и девятимесячной 1433 пунктов — индекса РТС. Однако преодолеть эти технические препятствия без возобновления уверенного роста мировых рынков будет проблематично, тем более, учитывая возросшие геополитические риски", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

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