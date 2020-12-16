ВАШИНГТОН, 16 дек — ПРАЙМ. Россия в октябре вложила дополнительно чуть менее 200 миллионов долларов в американские государственные ценные бумаги, портфель инвестиций вырос до 6,155 миллиарда долларов с 5,96 миллиарда долларов, следует из данных минфина США. Эксперты спрогнозировали динамику рынка акций и рубля на неделю

Краткосрочные облигации составили в российском портфеле 3,52 миллиарда долларов, а долгосрочные — 2,63 миллиарда долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

Крупнейшим держателем гособлигаций США остается Япония — 1,27 триллиона долларов, за ней следует КНР (1,053 триллиона долларов) и с большим отрывом Великобритания — 443 миллиарда долларов.

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