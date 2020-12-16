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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832595129.html
Рубль практически стабилен к доллару и евро в начале торгов
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Курс рубля слабо колеблется к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск среды снижался на 3 копейки –... ПРАЙМ, 16.12.2020
курс, валюты, доллар, евро, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс рубля слабо колеблется к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск среды снижался на 3 копейки – до 73,36 рубля, курс евро рос на 0,5 копейки — до 89,24 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,39% — до 50,56 доллара за баррель.