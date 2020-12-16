МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс рубля слабо колеблется к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск среды снижался на 3 копейки – до 73,36 рубля, курс евро рос на 0,5 копейки — до 89,24 рубля. Покупка валюты физлицами на рынке России за три месяца упала в шесть раз

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,39% — до 50,56 доллара за баррель.