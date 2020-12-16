МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду преимущественно в плюсе на ожиданиях восстановления мировой экономики и на фоне начала вакцинации от коронавируса в мире, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,01%, до 3366,98 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2248,51 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,97%, до 26460,29 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,54%, до 2771,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,72%, до 6679,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,26%, до 26757,4 пункта.

В среду биржи Азии закрылись преимущественно ростом, поддерживаемые оптимизмом рынков вокруг перспектив восстановления мировой экономики. Надежды трейдеров поддерживаются новостями о начале вакцинации от коронавируса в мире. Вакцинация с использованием вакцины от Pfizer и BioNTech началась в Великобритании и США. Еще ряд стран готовятся начать вакцинацию. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

Кроме того, участники торгов продолжают следить за переговорами о стимулировании экономики США в объеме примерно на 900 миллиардов долларов. Переговоры ведутся с августа, решение до сих пор не было принято.

Аналитики также отмечают, что перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США инвесторы остерегаются активной торговли, что в некоторой степени повлияло на японский индекс, сдержав его рост.

"Японские акции начали ралли на фоне роста трех основных индексов Уолл-стрит, однако фиксация прибыли позднее повлияла на рынок. В преддверии заседания ФРС инвесторы воздерживаются от активной торговли", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities.