МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые рынки в среду растут на внутренней статистике и "вакцинном" оптимизме, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,91% — до 6572,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,78%, до 5573,27 пункта, немецкий DAX — на 1,53%, до 13566,95 пункта.

Трейдеров воодушевила сильная статистика по еврозоне. Так, композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, что оказалось лучше ожиданий. При этом индекс PMI в промышленности еврозоны вырос до максимального значения за 2,5 года в 55,5 пункта против 53,8 пункта в ноябре. Бумаги российских компаний закрыли торги разнонаправленно

Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в октябре вырос до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения до 22 миллиардов евро.

Статистика по Германии и Франции также оказалась лучше прогнозов. В частности, PMI в промышленности Германии, по предварительной оценке, в декабре вырос до рекордного показателя почти за три года в 58,6 пункта с 57,8 пункта в ноябре при ожидаемом снижении. Композитный индекс деловой активности во Франции в декабре вырос до 49,6 пункта с уровня ноября в 40,6 пункта, превзойдя ожидания.

Европейские рынки также продолжают отыгрывать новости о возможном скором начале вакцинации от коронавируса в регионе. Европейское лекарственное агентство (EMA) 21 декабря рассмотрит вопрос о выдаче условного разрешения на использование в Евросоюзе вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech. Вакцинация с использованием этой вакцины уже началась в Великобритании и США. Еще ряд стран, в том числе Канада, Мексика, Сингапур, Коста-Рика и Панама, одобрили эту вакцину.