МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 13,724 миллиарда рублей при спросе 22,095 миллиарда, говорится в сообщении Мосбиржи. Банки отмечают высокий спрос на новый выпуск "народных" ОФЗ

Цена отсечения составила 97,0282% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0385% от номинала. Средневзвешенная доходность — 5,3% годовых.

Позднее Минфин также предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.

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