2020-12-16T14:23:55+03:00
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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832597685.html
Минфин разместил ОФЗ на 13,7 миллиардов рублей
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Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 13,724 миллиарда рублей при... ПРАЙМ, 16.12.2020
аукцион офз, минфин, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26234 с погашением в июле 2025 года на 13,724 миллиарда рублей при спросе 22,095 миллиарда, говорится в сообщении Мосбиржи.
Цена отсечения составила 97,0282% от номинала, средневзвешенная цена — 97,0385% от номинала. Средневзвешенная доходность — 5,3% годовых.
Позднее Минфин также предложит ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
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