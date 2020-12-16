МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций растет в среду по основным индексам на фоне стабильной нефти, торгующейся выше 50 долларов за баррель, и рубля к доллару, а также позитива на западных площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.24 мск рос на 0,53%, до 3265,34 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,72%, до 1400,53 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивался на 6 копеек, до 73,45 рубля, курс евро – на 28 копеек, до 89,51 рубля. Правительство рассказало о компенсациях за продажу хлеба по низким ценам

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,06%, до 50,73 доллара за баррель. Европейские биржевые индексы поднимаются до 1,5%, фьючерсы на ведущие американские индексы – в пределах 0,3%.

"Нефть почти смогла избавиться от утренней слабости. Этому способствует слабый доллар и новости из нефтедобывающих стран. В Ливии закрыты два экспортных терминала из-за неблагоприятных погодных условий. Отгрузка прекращена на терминалах Эс-Сидер и Зуитина. Если плохая погода сохранится в ближайшие пару суток, то также могут быть закрыты Рас-Лануф и Брега", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — акции "Алросы" (4,11%), банка "Санкт-Петербург" (3,94%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,46%), акции "Газпрома" (2,01%), ВТБ (1,75%), а также акции АФК "Система" (1,65%), "Русгидро" (1,6%), депозитарные расписки HeadHunter Group (1,55%) и акции НЛМК (1,52%).

В лидерах падения – акции "Русала" (-1,64%), "Новатэка" (-1,55%), "Норникеля" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Магнита" (-1,16%), "Лукойла" (-1,1%) и депозитарные расписки "Русагро" (-1,07%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок удерживается в плюсе, но рискует истощить импульс роста. Стремительное повышение индексов с начала ноября заставляет многих инвесторов задумываться о фиксации прибыли перед новогодними праздниками", — обращает внимание Кочетков из "Открытие брокер". Рынок нефтепродуктов: биржа вместо демпфера

Сегодня инвесторы будут следить за итогами заседания ФРС (22.00 мск) и последующей пресс-конференцией ее глав (22.30 мск), напоминает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Пока не ожидается каких-либо сюрпризов, регулятор должен определить будущие параметры программы количественного смягчения (QE), скорее всего, оставив пока действующие объемы скупки активов. Тем не менее, сигналы ФРС об экономических перспективах способны оказать влияние на все рынки", — говорит он.

В случае ухудшения внешнего фона российские фондовые индикаторы могут проверить на прочность ближайшие поддержки, находящиеся на минимумах текущей недели: у индекса Мосбиржи это отметка 3237 пункта, у индекса РТС — 1383 пункта, считает аналитик.