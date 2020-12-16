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https://1prime.ru/Financial_market/20201216/832601532.html
Акции Twitter торгуются у максимума с 2014 года
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Акции сервиса микроблогов Twitter на фондовой бирже NASDAQ растут в цене более чем на 3%, причем их стоимость находится у максимумов с 2014 года после того, как JPMorgan повысил... ПРАЙМ, 16.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Акции сервиса микроблогов Twitter на фондовой бирже NASDAQ растут в цене более чем на 3%, причем их стоимость находится у максимумов с 2014 года после того, как JPMorgan повысил рейтинг компании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.52 мск акции Twitter дорожали на 3,14%, до 54,48 доллара за акцию. Ранее в ходе торгов их стоимость доходила до 56,09 доллара, максимума с марта 2014 года.
Ранее аналитики JPMorgan повысили рейтинг компании и целевую стоимость ее бумаг до 65 с 52 долларов.
Аналитик Дуг Анмут (Doug Anmuth), мнение которого приводит агентство Блумберг, отмечает, что в то время как в следующем году рост индустрии цифровой рекламы должен вновь ускориться, Twitter "покажет самый большой отскок, учитывая его резкое сокращение рекламы, вызванное пандемией".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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