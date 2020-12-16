МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Акции сервиса микроблогов Twitter на фондовой бирже NASDAQ растут в цене более чем на 3%, причем их стоимость находится у максимумов с 2014 года после того, как JPMorgan повысил рейтинг компании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.52 мск акции Twitter дорожали на 3,14%, до 54,48 доллара за акцию. Ранее в ходе торгов их стоимость доходила до 56,09 доллара, максимума с марта 2014 года. Российский рынок акций вырос на фоне повышения западных индексов

Ранее аналитики JPMorgan повысили рейтинг компании и целевую стоимость ее бумаг до 65 с 52 долларов.

Аналитик Дуг Анмут (Doug Anmuth), мнение которого приводит агентство Блумберг, отмечает, что в то время как в следующем году рост индустрии цифровой рекламы должен вновь ускориться, Twitter "покажет самый большой отскок, учитывая его резкое сокращение рекламы, вызванное пандемией".

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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