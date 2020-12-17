МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг вырос, обновив максимумы – исторический по рублевому индексу и с февраля по долларовому.

Обновление рынком нефти максимумов с марта и преобладание роста западных фондовых индексов поддержало рост российского рынка акций.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,39%, до 3282,76 пункта, а индекс РТС — на 1,37%, до 1419,22 пункта.

В ходе торгов четверга индексы поднимались до исторического максимума в 3318,39 пункта и до 1434,65 пункта (максимума с февраля) соответственно. Рост спроса на жилье подтолкнет вверх акции девелоперов в 2021 году

ВВЕРХ НА ВНЕШНИХ СИГНАЛАХ

Участники рынка в четверг снова отыгрывали преобладание внешнего позитива.

Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent обновила максимум с марта, поднявшись почти до 52 долларов за баррель.

Снижение курса доллара в четверг вечером поддерживает рост цен на нефть, поскольку делает ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Кроме того, начало использования вакцин от коронавируса дает надежду на скорое снятие карантинных ограничений и восстановление мирового спроса на топливо.

Также преобладает позитивная динамика западных фондовых индексов, что поддержало рост российского рынка акций. Аппетит к риску растет на сообщениях о том, что республиканцы и демократы в США завершают переговоры о программе помощи экономике с суммой финансирования в 900 миллиардов долларов. Уоррен Баффет и рынок, о котором забыли иностранные инвесторы

Тем не менее в лидерах роста цен на российской площадке оказались скорее "защитные" активы — в условиях роста стоимости золота ими оказались акции золотопроизводителей: Polymetal (+4,2%), Petropavlovsk (+3,7%), "Полюса" (+3,5%).

Также заметно подорожали акции "Газпрома" (+3,8%), чему способствовали слова президента России Владимира Путина об уверенности в том, что газопровод "Северный поток 2" всё-таки будет достроен.

Больше всего снизились в цене бумаги "Русала" (на 5,9%).

Как сообщило ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники, европейские чиновники направили властям США информацию, согласно которой бизнесмен Олег Дерипаска продолжает контролировать "Русал" и его основного владельца "Эн+ Груп" вопреки соглашению от 2018 года, позволившему вывести эти компании из-под американских санкций.

Также заметно подешевели бумаги "Юнипро" (-4%), Qiwi (-3%), акции "Северстали" (-2%).

ПРОГНОЗЫ

В пятницу индекс Мосбиржи продолжит удерживать позиции в диапазоне 3250-3350 пунктов и, в случае дальнейшего улучшения внешней конъюнктуры, может вновь попытаться выйти в его верхнюю половину, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Российский рынок акций растет на итогах пресс-конференции Путина

"Рынок все еще не готов к полноценной коррекции и держится на расстоянии от ближайших поддержек 3225 и 1380 пунктов по индексам. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3225-3330 пунктов", — добавляет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В пятницу цикл заседаний ключевых центральных банков в этом году завершит ЦБ РФ. Регулятор, как ожидается, сохранит процентную ставку на уровне 4,25% годовых, но, вероятно, подчеркнет свою склонность к смягчению политики при благоприятных условиях", — заключает она.

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