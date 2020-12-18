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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832619538.html
Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,1%
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Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,1%, следует из данных торговой площадки. Курс доллара в начале торгов повышается на 28 копеек, до 73,11 рубля, евро — на 22 копейки,... ПРАЙМ, 18.12.2020
московская биржа, биржи, торги, новости, рынки, валюта, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,1%, следует из данных торговой площадки.
Курс доллара в начале торгов повышается на 28 копеек, до 73,11 рубля, евро — на 22 копейки, до 89,57 рубля.