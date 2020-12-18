МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале торгов снижается на 0,1%, следует из данных торговой площадки.

Курс доллара в начале торгов повышается на 28 копеек, до 73,11 рубля, евро — на 22 копейки, до 89,57 рубля.