Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Как и ожидалось, Банк России сохранил ключевую ставку неизменной на рекордном минимуме в 4,25% годовых. Главная причина данного решение это, конечно, инфляция, которая является прямым следствием состоявшейся в текущем году девальвации рубля. В ноябре рост потребительских цен составил 4,4% г/г. Банк России ожидает пик годовой инфляции в феврале на уровне около 5%. Есть, конечно, и еще одна причина — риски новых санкций при Джо Байдене возрастают. Более высокое значение ключевой ставки снижает отток капитала из России.
Данное решение нейтрально для российского рубля и фондового рынка. Умеренно позитивно для дивидендных акций, таких, например, как префы «Сургутнефтегаза». Стабилизация ставок по банковским вкладам также должна снизить отток средств из банковской системы в альтернативные источники накоплений — акции, недвижимость, золотые и серебренные инвестиционные монеты и т.д.
С нашей точки зрения, Банк России принял абсолютно верное решение. Если говорить о перспективах 2021 года. Стратегия — покупаем нефть, продаем золото — по-прежнему в силе. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65-67 руб. за доллар и 78-80 за евро. Долларовый индекс РТС, скорее всего, достигнет примерно 2000 пунктов. Капитализация российского рынка акций станет адекватной размеру ВВП.
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