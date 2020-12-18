МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций заметно снижается на фиксации прибыли игроками и ослаблении рубля к доллару, следует из данных торгов. Рубль снижается к доллару и к евро в рамках коррекции

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.45 мск снижался на 0,82%, до 3255,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,97%, до 1391,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 89 копеек, до 73,72 рубля, курс евро — на 1 рубль, до 90,35 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,25%, до 51,37 доллара за баррель.

В пятницу на рынках царит неопределенность, так как завтра в США может начаться шатдаун, тогда как споры в Конгрессе по поводу пакета стимулов на сумму 908 миллиардов долларов не утихают, отмечают аналитики Альфа-банка.

"После сильного ралли с конца октября акции многих российских циклических компаний приближаются к перекупленным уровням, поэтому сегодня… инвесторы будут фиксировать прибыль по некоторым бумагам в ожидании новых катализаторов роста в форме пакета стимулов в США", — добавляют они. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Основным негативом для рублевых активов выступает усиление антироссийской риторики на Западе, повышающее санкционные риски, добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения — акции "Детского мира" (-3,62%), "Русала" (-3,19%), "Газпрома" (-2,9%), бумаги Сбербанка (префы снижаются на 2,35%, обыкновенные акции – на 2,59%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-2,33%), а также префы "Мечела" (-2,24%), акции Московской биржи (-2%), ФСК "ЕЭС" (-1,93%) и акции банка "Санкт-Петербург" (-1,87%).

В лидерах роста – депозитарные расписки Qiwi (2,38%), депозитарные расписки "Ленты" (1,34%), акции "Яндекса" (1,18%), "Полюса" (0,92%), "Магнита" (0,9%), а также префы "Сургутнефтегаза" (0,88%), акции МКБ (0,79%).

ПРОГНОЗЫ

Ближайшие поддержки у российских фондовых индикаторов находятся на недельных минимумах: 3237 пунктов у индекса Мосбиржи и 1383 пунктов — у индекса РТС, отмечает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Они могут быть пробиты уже сегодня, причем даже без каких-либо негативных сигналов с внешних рынков, если усилятся продажи, связанные с опасениями новых санкций. Для наших акций подобные настроения опасны в первую очередь со стороны иностранных инвесторов", — добавляет он.

Сообщения о новых санкциях против китайских компаний мешают росту глобальных рынков; в России в центре внимания ЦБ РФ и обвинения в хакерских атаках, отмечают аналитики "Сбербанк КИБ".