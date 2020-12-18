МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Ожидаемые в воскресенье и понедельник, 20-21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
21 дек
3:30 AUD Австралия — Экономический и бюджетный прогноз на середину года
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь) -40 -39
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
20 дек RUB Юнипро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 07.12.2020) 0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019 0,111025275979 (9м2020) — див-д 2020
21 дек RUB событий не запланировано