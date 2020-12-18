2020-12-18T16:46:00+03:00
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2020
https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832626750.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 20-21 декабря
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Ожидаемые в воскресенье и понедельник, 20-21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 21 дек... ПРАЙМ, 18.12.2020
события в сфере макроэкономики и бизнеса, новости, мнения аналитиков, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 декабря — ПРАЙМ. Ожидаемые в воскресенье и понедельник, 20-21 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|21 дек
|3:30
|AUD
|Австралия — Экономический и бюджетный прогноз на середину года
|4:30
|CNY
|Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке
|3,85%
|
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (декабрь)
|-40
|-39
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|20 дек
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2020 (ВОСА — 07.12.2020)
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019
|0,111025275979 (9м2020) — див-д 2020
|21 дек
|RUB
|событий не запланировано