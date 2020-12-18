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https://1prime.ru/Financial_market/20201218/832628444.html
Российский рынок акций снизился на 0,27% по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, несмотря на растущую стоимость нефти, а за всю неделю этот индекс почти не изменился, следует из данных... ПРАЙМ, 18.12.2020
рынок акций рф, новости, экономика, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно снизился по индексу Мосбиржи, несмотря на растущую стоимость нефти, а за всю неделю этот индекс почти не изменился, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы опустился на 0,27%, до 3273,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1402,5 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи снизился символически – на 0,01%; РТС – на 0,7%.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск растёт на 62 копейки, до 73,45 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 89,89 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,3%, до 52,2 доллара за баррель.
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