МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по итогам пятницы по основному индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы опустился на 0,27%, до 3273,75 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1402,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.14 мск растёт на 62 копейки, до 73,45 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 89,87 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,1%, находясь чуть выше отметки 52 доллара за баррель. Рост спроса на жилье подтолкнет вверх акции девелоперов в 2021 году

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок сегодня оказались акции "Детского мира" (-5,48%), "Русала" (-4,18%), депозитарные расписки HeadHunter Group (-4,15%), акции компании "Эн+ Груп" (-2,66%), бумаги Сбербанка (префы подешевели на 2,83%, обыкновенные акции – на 2,64%), а также акции "Алросы" (-2,41%) и депозитарные расписки Mail.Ru (-1,77%).

В то же время акции "Новатэка" к закрытию торгов подорожали на 3,42%, а в ходе торгов поднимались в цене на 3,9%. Это было связано с новостью о том, что компания решила увеличить минимальный целевой уровень дивидендных выплат с 30% до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Новые бюджетные стимулы в США и "голубиный" настрой ФРС поддержат спрос на риск ЕМ

Кроме того, акции "Распадской" к закрытию основных торгов подорожали на 3%, до 153,08 рубля, после сообщения о том, что ее акционеры на внеочередном собрании одобрили консолидацию на базе компании угледобывающих активов Evraz. Ранее сообщалось, что у несогласных с этим миноритариев "Распадской" акции будут выкуплены по 164 рубля за бумагу.

Также в лидерах роста сегодня оказались акции ТМК (+3,4%), депозитарные расписки "Ленты" (+3,01%), акции ГК "Эталон" (+1,86%), ТГК-1 (+1,8%), "Полюса" (+1,35%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,93%), акции МТС (+0,77%).

Также и котировки НЛМК выросли, на 0,39%, на сообщении о том, что акционеры компании решили выплатить дивиденды за третий квартал в размере 6,43 рубля на акцию. Набиуллина: снижение ВВП в этом году будет около 4%

ПРОГНОЗЫ

Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций" полагает, что индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в пределах 3220-3290 пунктов.

В целом глобальный рыночный фон остается преимущественно позитивным, оценивает он. Так позиция Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении поддержки экономики, начало массовой вакцинации от COVID-19, ожидания скорого достижения консенсуса по пакету стимулов в США формируют почву для новых попыток роста в начале будущей недели, отмечает Бахтин. Набиуллина сообщила о полутора триллионах рублей, оставшихся у россиян

"Другое дело, что приближение рождественских праздников в США и Европе будет означать снижение оборотов и активности и на остальных рынках, включая российский.

Цены на нефть держатся выше 50 долларов, их, как и всю группу рисковых активов, поддерживает слабость доллара США (индекс DXY отступил к уровням марта 2018 года) и начало массовой вакцинации от коронавируса", — говорит эксперт.

В то же время высокие темпы роста числа заражения коронавирусом и новые карантинные ограничения, а также отсутствие ясности в договорённостях, сопровождающих выход Великобритании из Евросоюза, могут оказать сдерживающее влияние на аппетит к риску, предупреждает эксперт.

Что же касается основного долларового индекса, то, по мнению Валерия Емельянова из компании "Фридом Финанс", он ожидается вблизи отметки 1390 пунктов на открытии следующей недели.

"Продолжение падения либо рост будет задан общей динамикой спроса со стороны нерезидентов, а следовательно, и динамикой мировых площадок в целом.

Есть большая вероятность, что фон останется позитивным благодаря предрождественскому росту потребительской активности в США и Европе", — заключает он.

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