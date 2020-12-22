МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут во вторник, в то время как инвесторы оценивают ряд опубликованных макроэкономических данных, свидетельствует информация с торгов. Золото колеблется в цене на рисках по коронавирусу

По состоянию на 18.09 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 0,49%, до 30069,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,72%, до 12833,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,02%, до 3695,9 пункта.

Трейдеры обратили свое внимание на ряд макроэкономических данных, не все из которых оправдали ожидания аналитиков. Так, продажи жилья на вторичном рынке США в ноябре снизились на 2,5% вместо ожидаемого снижения на 1%, а индекс доверия потребителей в США в декабре упал до 88,6 пункта при прогнозе роста до 97 пунктов.

При этом ранее во вторник министерство торговли США опубликовало окончательные данные по динамике ВВП США в третьем квартале. Согласно данным минторга, ВВП страны в третьем квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос на рекордные 33,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что первая и вторая оценки роста ВВП США (рост на 33,1%) останутся без изменений. Эксперт рассказал, что ускорит приход "эры Китая" в мировой экономике

В то же время трейдеры оценивают сообщения о том, что сенат США вслед за палатой представителей принял пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов, что несколько снизило опасения инвесторов за восстановление американской экономики.

"В то время как сообщения о вирусе продолжают время от времени омрачать настроения, рынок, видимо, намеревается возобновить тенденцию к росту, вероятно, потому что экономике становится легче", — цитирует агентство Рейтер старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities в Нью-Йорке Питера Кардильо (Peter Cardillo).