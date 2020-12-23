МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,973 млн барр 2,7 млн барр (факт)
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
3:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь) 0% 0,1% (факт)
11:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2020) -17,8% 16,7%
предв. EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 0,59%  
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь) 0,2% 0,1%
16:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь) 1,4% 1,5%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 885 тыс 885 тыс
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь) 0,2%  
16:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь) 1,2  
16:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь) 0,5% -0,2%
16:30 CAD ВВП (м/м) (октябрь) 0,8% 0,3%
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 70,5 74,7
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь) 76,9 81,4
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь) -0,3% -0,3%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (ноябрь) 999 тыс 995 тыс
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -3,135 млн барр -3,250 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,198 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бизнес-план, бюджет, программа финансовых заимствований группы, программа сокращения затрат на 2021, прогноз по 2023)    