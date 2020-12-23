События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 декабря
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 23 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,973 млн барр
|2,7 млн барр (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (ноябрь)
|0%
|0,1% (факт)
|11:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (3кв2020)
|-17,8%
|16,7%
|предв.
|EUR
|Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP)
|0,59%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|1,4%
|1,5%
|16:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|885 тыс
|885 тыс
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (ноябрь)
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (ноябрь)
|1,2
|16:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (ноябрь)
|0,5%
|-0,2%
|16:30
|CAD
|ВВП (м/м) (октябрь)
|0,8%
|0,3%
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|70,5
|74,7
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (декабрь)
|76,9
|81,4
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (ноябрь)
|-0,3%
|-0,3%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (ноябрь)
|999 тыс
|995 тыс
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-3,135 млн барр
|-3,250 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,198 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — СД (проекты инвестпрограммы, бизнес-план, бюджет, программа финансовых заимствований группы, программа сокращения затрат на 2021, прогноз по 2023)
https://1prime.ru/Financial_market/20201223/832658879.html