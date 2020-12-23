МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос второй день подряд по основным биржевым индексам, отыгрывая в среду позитивную динамику западных фондовых и товарных рынков, свидетельствуют данные Московской биржи. Падающая нефть потащит вниз российские акции и рубль

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,48%, до 3252,10 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,13%, до 1366,76 пункта. Разница в динамике индексов объясняется падением доллара на 95 копеек, до 74,96 рубля.

Западные фондовые индексы растут вечером на 0,3-1,1%, рынок нефти вечером прибавляет 2%, до 51,12 доллара за баррель сорта Brent.

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