МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Московская биржа ставит целью на 2021 год по развитию маркетплейса "Финуслуги" значительно расширить линейку продуктов, сообщил журналистам управляющий директор проекта "Финуслуги" Мосбиржи Игорь Алутин.

Московская биржа представила платформу личных финансов "Финуслуги" в октябре этого года.

"На начальном этапе мы достаточно аккуратно относимся к привлечению клиентов. Сейчас тестируем сервисы и внимательно смотрим на работоспособность. Цель 2021 года — значительно расширить линейку продуктов и уже через год включить более интенсивное привлечение клиентов", — рассказал он. Мосбиржа задержится на работе до полуночи

Первым продуктом на "Финуслугах" были запущены депозиты. "Дальше будем расширять эту линейку за счет низкорисковых инвестиционных продуктов — облигаций, в следующем году планируем запустить облигации федерального займа для населения, возможно, появятся корпоративные бумаги", — отметил он.

После депозитов была запущена с партнером продажа полисов ОСАГО, и сейчас уже подключены 17 страховых компаний.

"В 2021 году планируем запустить каско, ипотечное страхование. Закроем все, что связано с коробочным страхованием — страхованием квартиры, дома. Планируем, что минимальная версия продукта потребительских кредитов появится ориентировочно в сентябре 2021 года", — рассказал Алутин. Российский рынок акций пытается удержаться в плюсе на внешнем фоне

Кроме того, биржа ведет работу по расширению списка банков-партнеров. "У нас сейчас в работе подключение около 60 банков, интегрировались уже шесть банков и в процессе интеграции порядка 20 банков", — сообщил он.

Он также рассказал, что сейчас идет работа над развитием закона о финансовых платформах, чтобы дать доступ на финансовые маркетплейсы юрлицам.

В июле была принята первая версия законопроекта для физических лиц, которая позволила реализовать идею маркетплейса, сейчас идет доработка этого законопроекта и вносятся корректировки, которые позволят делать операции не только для физических лиц, но и для юридических лиц.

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