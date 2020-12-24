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https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832668157.html
Российский рынок акций слегка повышается на дорожающей нефти
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга незначительно повышается на фоне немного дорожающей нефти, следует из данных Мосбиржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09... ПРАЙМ, 24.12.2020
рынок акций, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга незначительно повышается на фоне немного дорожающей нефти, следует из данных Мосбиржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,2%, до уровня 3258 пунктов, долларовый индекс РТС – на 0,1%, до 1368 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти повышается на 0,3%, до 51,41 доллара за баррель по марке Brent.