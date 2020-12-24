МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга незначительно повышается на фоне немного дорожающей нефти, следует из данных Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.09 мск повышался на 0,2%, до уровня 3258 пунктов, долларовый индекс РТС – на 0,1%, до 1368 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Российский рынок акций вырос второй день подряд

Стоимость нефти повышается на 0,3%, до 51,41 доллара за баррель по марке Brent.