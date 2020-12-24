МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга мало меняется в отсутствие внешних сигналов из-за начала празднования на Западе католического Рождества.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 6 копеек, до 75,02 рубля, курс евро повышался на 6 копеек, до 91,55 рубля. Рубль усилил рост вечером вслед за стоимостью нефти

Стоимость нефти повышается на 0,3% до 51,38 доллара за баррель по марке Brent.