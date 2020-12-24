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https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832668236.html
Рубль в начале дня мало меняется в отсутствие внешних сигналов
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Рубль в начале торгов четверга мало меняется в отсутствие внешних сигналов из-за начала празднования на Западе католического Рождества. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05... ПРАЙМ, 24.12.2020
курсы валют, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга мало меняется в отсутствие внешних сигналов из-за начала празднования на Западе католического Рождества.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 6 копеек, до 75,02 рубля, курс евро повышался на 6 копеек, до 91,55 рубля.
Стоимость нефти повышается на 0,3% до 51,38 доллара за баррель по марке Brent.