МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли в "красную зону" в рамках коррекции после роста ранее на 2%, связанного с данными о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,39% — до 51,04 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,42%, до 47,92 доллара за баррель. Февральский фьючерс на Brent дешевел на 0,33% до 51,03 доллара за баррель. Днем ранее котировки выросли в среднем на 2,2%.

Коррекционное снижение стоимости нефти в четверг следует после роста накануне из-за данных о снижении запасов нефтепродуктов в США на прошлой неделе (по 18 декабря). Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса

Согласно данным минэнерго, запасы бензина в стране снизились за неделю на 1,1 миллиона баррелей при прогнозе роста показателя на 1,2 миллиона баррелей. Запасы дистилляторов сократились на 2,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что показатель снизится на 0,9 миллиона баррелей.

В то же время, коммерческие запасы нефти в стране за неделю сократились на 0,6 миллиона баррелей, прогнозировалось снижение на 3,2 миллиона баррелей.

Объем торгов при этом несколько снижен из-за рождественских праздников. В четверг некоторые рынки завершат работу раньше обычного, а в пятницу торги в США, Европе и частично в Азии проходить не будут.