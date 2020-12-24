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https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832670517.html
Мосбиржа не проведет торги акциями компаний США 25 декабря
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Московская биржа, завтра, 25 декабря, не будет проводить торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с закрытием в этот день фондовых бирж в США из-за... ПРАЙМ, 24.12.2020
мосбиржа, новости, экономика, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Московская биржа, завтра, 25 декабря, не будет проводить торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с закрытием в этот день фондовых бирж в США из-за празднования Рождества, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Московская биржа не будет проводить 25 декабря 2020 года торги акциями американских компаний в режиме основных торгов в связи с празднованием Католического Рождества", — говорится в сообщении.
В соответствии с условиями проведения операций на Московской бирже, если торговый день там совпадает с нерабочим и неторговым днём в США, операции с американскими акциями в основном режиме не проводятся.
Также уточняется, что расчеты по ранее заключенным сделкам с американскими ценными бумагами, а также заключение сделок в переговорном режиме (РПС), РПС с центральным контрагентом (ЦК) и РЕПО с ЦК будут осуществляться в обычном режиме. Расчеты же по сделкам РЕПО с ЦК в долларах проводиться не будут, так как 25 декабря – нерасчетный день по таким сделкам.
Ранее курс евро на пятницу снизился на 63 копейки