МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля продолжает в четверг расти, корректируя падение относительно доллара и евро последних дней.

Поддержка приходит от пика налогового периода декабря и укрепления некоторых других "развивающихся" валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск падает на 61 копейку, до 74,47 рубля, курс евро – на 68 копеек, до 90,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ — ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг продолжает второй день коррекцию после трех предшествовавших торговых сессий падения. Рубль переболел COVID под наблюдением ЦБ

Позитивный для рубля фон создает пик декабрьского налогового периода в РФ, когда экспортеры традиционно продают валюту для обеспечения обязательных бюджетных платежей. Так, на 25 декабря, по оценкам экспертов, придется около 1,1 триллиона рублей налогов из общей суммы примерно в 2,5 триллиона.

Некоторые "развивающиеся" валюты также продолжают коррекционно укрепляться против доллара, поддерживая и рубль в этой тенденции.

При этом стоимость фьючерсов на сорт марки Brent снижается на 0,6%, до 50,95 доллара за баррель. На фоне низкой рыночной активности (из-за католического Рождества) инвесторы фиксируют прибыль от предыдущего роста.

В целом торговая активность невысока из-за рождественских праздников на Западе, и это не мешает игрокам российского внутреннего рынка корректировать в конце года курс рубля.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,7-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций растет на глобальном позитиве

ПРОГНОЗЫ

Активность торгов постепенно снижается, при этом на пятницу приходится пик налогового периода, когда уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что должно поддержать рубль, рассчитывает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Помимо этого, в пользу национальной валюты РФ играют ожидания сезонного улучшения платежного баланса в первом полугодии 2021 года и надежды на постепенное восстановление мировой экономики", — добавил он.

На рынке ощущается традиционное выжидание игроками более привлекательных уровней курса и вынужденные продажи по текущим ценам, когда исходные ожидания не сбываются, в свою очередь считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Как регулятор в пандемию банки спасал

"В отсутствие нерезидентов локальный спрос на валюту не такой значительный, и это поддерживает рубль. Последние новости о возможности санкций к "Северному потоку 2" на курс пока влияния не оказывают. Заметные общеэкономические эффекты возможны будут лишь в случае, если под серьезные ограничения попадет сам "Газпром", что маловероятно, учитывая высокую зависимость Европы от поставок российских энергоносителей и ее заинтересованность в завершении проекта", — добавил он.

Риски же серьезных вторичных санкций против самих участников вызовут волну негодования у европейских политиков, с чем придется работать уже новому президенту США, рассчитывающему на нормализацию отношений. Поэтому рисков для рубля здесь мало, ожидаются уровни 74,50-75 рубля за доллар, оценил Полевой.