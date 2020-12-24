МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля продолжает в четверг расти, корректируя падение относительно доллара и евро последних дней.
Поддержка приходит от пика налогового периода декабря и укрепления некоторых других "развивающихся" валют.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.00 мск падает на 61 копейку, до 74,47 рубля, курс евро – на 68 копеек, до 90,81 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ — ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Российская валюта в четверг продолжает второй день коррекцию после трех предшествовавших торговых сессий падения.
Позитивный для рубля фон создает пик декабрьского налогового периода в РФ, когда экспортеры традиционно продают валюту для обеспечения обязательных бюджетных платежей. Так, на 25 декабря, по оценкам экспертов, придется около 1,1 триллиона рублей налогов из общей суммы примерно в 2,5 триллиона.
Некоторые "развивающиеся" валюты также продолжают коррекционно укрепляться против доллара, поддерживая и рубль в этой тенденции.
При этом стоимость фьючерсов на сорт марки Brent снижается на 0,6%, до 50,95 доллара за баррель. На фоне низкой рыночной активности (из-за католического Рождества) инвесторы фиксируют прибыль от предыдущего роста.
В целом торговая активность невысока из-за рождественских праздников на Западе, и это не мешает игрокам российского внутреннего рынка корректировать в конце года курс рубля.
В итоге доллар и евро падают к рублю на 0,7-0,8%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Активность торгов постепенно снижается, при этом на пятницу приходится пик налогового периода, когда уплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, что должно поддержать рубль, рассчитывает Константин Кочергин из банка "Восточный".
"Помимо этого, в пользу национальной валюты РФ играют ожидания сезонного улучшения платежного баланса в первом полугодии 2021 года и надежды на постепенное восстановление мировой экономики", — добавил он.
На рынке ощущается традиционное выжидание игроками более привлекательных уровней курса и вынужденные продажи по текущим ценам, когда исходные ожидания не сбываются, в свою очередь считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".
"В отсутствие нерезидентов локальный спрос на валюту не такой значительный, и это поддерживает рубль. Последние новости о возможности санкций к "Северному потоку 2" на курс пока влияния не оказывают. Заметные общеэкономические эффекты возможны будут лишь в случае, если под серьезные ограничения попадет сам "Газпром", что маловероятно, учитывая высокую зависимость Европы от поставок российских энергоносителей и ее заинтересованность в завершении проекта", — добавил он.
Риски же серьезных вторичных санкций против самих участников вызовут волну негодования у европейских политиков, с чем придется работать уже новому президенту США, рассчитывающему на нормализацию отношений. Поэтому рисков для рубля здесь мало, ожидаются уровни 74,50-75 рубля за доллар, оценил Полевой.
https://1prime.ru/Financial_market/20201224/832670575.html