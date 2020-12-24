МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Фондовые рынки Великобритании и Франции в четверг закрылись без единой динамики, участники торгов ожидают завершения переговоров по торговым отношениям Британии и ЕС, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,1%, до 6502,25 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,1%, до 5522,01 пункта.

При этом немецкая биржа закрыта в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов среды немецкий индекс DAX вырос на 1,26%, до 13587,23 пункта. Фондовые биржи Великобритании и Франции растут

В четверг фондовые рынки Великобритании и Франции не показали единой динамики. Объем торгов был сниженным в связи с предпраздничным днем. Основным событием, за котором следили европейские инвесторы, стали переговоры между Великобританией и Евросоюзом.

Переговоры по условиям торговых отношений между Великобританией и ЕС после Brexit находятся в завершающей стадии. Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил, что стороны продолжают работать над торговым соглашением. О заключении торговой сделки может быть объявлено позднее в четверг.

"Всем очень любопытно, какое решение будет принято в итоге. Если посмотреть на это в долгосрочной перспективе, то заключение сделки в последний момент окажется положительным фактором с точки зрения потенциала роста для экономики Великобритании и, следовательно, для рынка акций", — считает экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn), чье мнение приводит агентство Рейтер.