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2020
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Рубль усиливает рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей
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Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск... ПРАЙМ, 24.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар уже опускался до 73,98 рубля, евро – до 90,22 рубля.
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