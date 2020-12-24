МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рубль усиливает вечером рост, курс доллара опустился ниже 74 рублей, евро направляется к 90 рублям, свидетельствуют данные торгов.

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Денежный ручей обмелел. Рубль атакуют сразу с нескольких сторон

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.33 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,23 рубля, до 90,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар уже опускался до 73,98 рубля, евро – до 90,22 рубля.

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