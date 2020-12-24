МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером в четверг усилил коррекционный рост относительно доллара и евро.

Поддержка приходит от пика налогового периода декабря и попыток рынка нефти вернуться к росту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.46 мск падал на 1,07 рубля, до 74,01 рубля, курс евро – на 1,32 рубля, до 90,17 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль ушел в отрыв. Что будет с ценами и доходами россиян

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ КОРРЕКЦИЮ ВВЕРХ

Российская валюта в четверг продолжает корректироваться второй день подряд после трех предыдущих торговых сессий падения.

Позитивный для рубля фон усиливается попытками рынка нефти вернуться к повышению. Так, стоимости фьючерсов на сорт марки Brent вечером снижается на 0,3%, до 51,11 доллара за баррель, компенсировав часть дневного падения. Участники рынка пытаются отыгрывать надежды на скорое принятие дополнительных мер поддержки экономике страны.

На этом же фоне растут американские фондовые индексы, а некоторые "развивающиеся" валюты продолжают коррекционно расти против доллара, поддерживая и рубль в этой тенденции.

Пик декабрьского налогового периода в РФ, когда экспортеры традиционно продают валюту для обеспечения обязательных бюджетных платежей, также поддерживает курс рубля. На 25 декабря, по оценкам экспертов, придется около 1,1 триллиона рублей налогов из общей суммы примерно в 2,5 триллиона рублей.

В целом торговая активность невысока из-за рождественских праздников на Западе, и это не мешает игрокам российского внутреннего рынка корректировать вверх в конце года курс рубля.

В итоге доллар и евро падают к рублю на 1,4%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,8 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций снизился на фоне укрепления рубля

ПРОГНОЗЫ

Валюты развивающихся экономик получили поддержу со стороны ослабления доллара на форексе, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Нефть торгуется выше 50 долларов и относительно стабильна. В пятницу на рублевый курс продолжат оказывать влияние общерыночный аппетит к риску, геополитика, цены на нефть. Прогнозный диапазон на завтра – 74-75 рублей за доллар", — оценил он.

Пятничная сессия наверняка прервет импульс к росту рубля и остановит падение резервных валют, полагает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"В связи с праздниками на западных площадках активность резидентов будет околонулевая, а отечественные игроки предпочтут зафиксировать прибыль и уйти на выходные в долларе и евро. Обе эти валюты могут прибавить в конце недели порядка 70-90 копеек", — добавил он.

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