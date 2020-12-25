МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы немного снижается по рублевому индексу и повышается по долларовому на фоне растущего против доллара рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,1%, до уровня 3233 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,2% до 1382 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара при этом теряет 18 копеек, до 73,72 рубля.