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https://1prime.ru/Financial_market/20201225/832676091.html
Российский рынок акций слегка снижается по индексу Мосбиржи
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы немного снижается по рублевому индексу и повышается по долларовому на фоне растущего против доллара рубля. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 25.12.2020
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы немного снижается по рублевому индексу и повышается по долларовому на фоне растущего против доллара рубля.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.10 мск снижался на 0,1%, до уровня 3233 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,2% до 1382 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара при этом теряет 18 копеек, до 73,72 рубля.