МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо подрастает по основным индексам в отсутствие внешнего негатива и на фоне стабильного рубля, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.40 мск рос на 0,09%, до 3239,82 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,07%, до 1379,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 6 копеек, до 73,95 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 90 рублей. Эксперты спрогнозировали снижение российского рынка акций

"В пятницу, 25 декабря, российский рынок торгуется в гордом одиночестве. Примечательно, что не работают даже ближневосточные биржи, так как в исламском мире это выходной. Европа ушла на рождественские праздники в позитивном настроении благодаря торговой сделке Великобритании и Евросоюза… Активность на российском рынке крайне низкая", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Северстали" (3,1%), депозитарные расписки Mail.Ru (2,33%), акции ММК (2,18%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,5%), депозитарные расписки X5 (1,26%), а также депозитарные расписки "Русагро" (1,18%), "Новатэка" (1,13%), депозитарные расписки HeadHunter Group (1,08%) и акции ФСК "ЕЭС" (1,07%). Инвесторы сконцентрируются на акциях "второго эшелона"

"Под давлением остаются акции "Газпрома", которые находятся в периоде ожидания очередных санкционных неприятностей по "Северному потоку 2". Впрочем, может так случиться, что газопровод уже будет построен, а санкции запоздают, да и Германия вряд ли откажется от проекта, который завершён на 99,99%", — замечает Кочетков из "Открытие Брокер".

В лидерах падения — акции "Детского мира" (-2,08%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снижаются на 1,96%, префы — на 0,88%), акции Petropavlovsk (-1,7%), ОВК (-1,45%), ДВМП (-1,27%).

ПРОГНОЗЫ

"Ожиданий на вечер никаких нет, кроме нейтрального закрытия торгов на российском рынке и незначительных изменений в курсе рубля. Рождество в католическом мире – это настоящий выходной для западных торговых площадок. Поэтому торги не ведутся даже в электронном виде", — говорит Кочетков из "Открытие Брокер".

Несмотря на отсутствие торгов на ведущих европейских и американских площадках, Александр Осин из "Фридом Финанс" считает, что у отечественного рынка есть шансы на рост до конца текущей сессии. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3195-3275 пунктов, отмечает он.

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